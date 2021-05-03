Азербайджанские спортсменки завоевали три медали на международном турнире по художественной гимнастике в Польше

В Варшаве (Польша) с 30 апреля по второе мая прошел международный турнир по художественной гимнастике İrinaCup, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях Азербайджан представили Камилла Сеидзаде, Алина Мамедова, Марьям Алиева, Говхар Ибрагимова, Айдан Рагимова и Шамс Агагусейнова.

По итогам турнира представительницы Азербайджана завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Камилла Сеидзаде, выступающая среди юниорок, завоевала серебряную медаль в финале упражнения с лентой.

Говхар Ибрагимова, соревновавшаяся среди гимнасток 2009 года рождения, завоевала "бронзу" в многоборье. Шамс Агагусейнова стала третьей в многоборье среди спортсменок 2010 года рождения.

Марьям Алиева заняла четвертую позицию в многоборье среди юных граций 2009 года рождения. Соревновавшаяся в этой же возрастной категории Айдан Рагимова в многоборье заняла седьмое место.

Алина Мамедова, выступившая среди юниорок, стала шестой в двух финалах - в программе с мячом и с булавами.