https://news.day.az/sport/1339507.html Overtime на Day.Az! - АПЛ, чемпионство Интера и не только - ПРЯМОЙ ЭФИР
Overtime на Day.Az! - АПЛ, чемпионство Интера и не только - ПРЯМОЙ ЭФИР
Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На сегодняшней передаче обсуждаются Азербайджанская Премьер Лига, чемпионство клуба Интер, а также события прошедших туров ведущих мировых лиг.
Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию
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