Overtime на Day.Az! - АПЛ, чемпионство Интера и не только

Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На сегодняшней передаче обсуждаются Азербайджанская Премьер Лига, чемпионство клуба Интер, а также события прошедших туров ведущих мировых лиг.

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию