Выступать на соревнованиях Кубка мира в Баку очень волнительно и приятно

Выступать на соревнованиях в Баку очень волнительно и приятно, сказала Trend польская гимнастка Милена Вероника Гурска, передает Day.Az.

"Я очень обрадовалась, узнав, что Кубок мира по художественной гимнастике пройдет в Азербайджане. Это мой третий визит в Баку для участия в соревнованиях. Гимнастическая арена азербайджанской столицы - родное для меня место. В Баку мне всегда комфортно и уютно", - сказала Гурска.

Говоря о своем выступлении, спортсменка отметила, что не совсем довольна тем, как выполнила программу.

"Думаю, выступление прошло не очень хорошо. Поскольку не все было выполнено, как планировалось. Я могла бы выступить лучше", - сказала Гурска.

По словам спортсменки, в Национальной арене гимнастики строго соблюдают все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

"Что касается организации Кубка мира, то она прекрасная, зал подготовлен замечательно. Все нормы безопасности при пандемии выполняются. Для спортсменов созданы все необходимые условия для плодотворных тренировок и успешных выступлений", - сказала Гурска.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. В ходе квалификационных соревнований в индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с обручем и мячом. В 18.15 начнется квалификация в групповых упражнениях команд, которые представят программу с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.