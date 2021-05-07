На Национальной арене гимнастики проходят выступления групповых команд в рамках Кубка мира в Баку

В пятницу на Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Уже состоялись квалификации и определились финалисты в индивидуальной программе гимнасток в упражнениях с обручем и мячом. Сейчас проходят квалификационные соревнования команд в групповых упражнениях, которые представляют программу с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты среди групповых команд.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира принимает участие около 170 гимнасток из 35 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнований наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.