Финал Лиги чемпионов планируют перенести из Турции

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Челси", вероятно, будет перенесен из Стамбула.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru, УЕФА и Футбольная ассоциация Англии ведут переговоры по этому вопросу после того, как британское правительство внесло Турцию, где изначально должен был пройти финальный матч, в "красный список" стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в "красном списке", будет обязан пройти 10-дневный карантин.

Напомним, в прошлом году финал Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Лиссабон из-за ситуации с коронавирусом.