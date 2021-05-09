https://news.day.az/sport/1341257.html Финал Лиги чемпионов планируют перенести из Турции
Финал Лиги чемпионов планируют перенести из Турции
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Челси", вероятно, будет перенесен из Стамбула.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru, УЕФА и Футбольная ассоциация Англии ведут переговоры по этому вопросу после того, как британское правительство внесло Турцию, где изначально должен был пройти финальный матч, в "красный список" стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.
Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в "красном списке", будет обязан пройти 10-дневный карантин.
Напомним, в прошлом году финал Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Лиссабон из-за ситуации с коронавирусом.
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