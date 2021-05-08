В Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования групповых команд в рамках Кубка мира

В Национальной арене гимнастики в Баку в ходе второго дня Кубка мира по художественной гимнастике проходят квалификационные соревнования команд в групповых упражнениях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Групповые команды представляют программу с тремя обручами и двумя парами булав.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.