Азербайджан завоевал еще одну олимпийскую лицензию

В Софии (Болгария) проходит последний лицензионный турнир к Олимпиаде-2020 по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан представляли 13 спортсменов, двое из которых завоевали лицензии. Это Элис Манолова и Рафик Гусейнов.

В третий день турнира на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Азербайджан представляли пятеро, из которых лишь один вышел в финал.

Двукратный чемпион Европы Рафик Гусейнов (77 кг) вышел в следующий этап без борьбы, так как Хью-Онво Ким (Корея) не смог побороться. В 1/8 финала Гусейнов без проблем взял верх над Гурпритом Сингхом (Индия) - 8:0. В четвертьфинале он уверенно одолел Абделькрима Уакали (Алжир) - 9:0, и вышел в полуфинал. В полуфинале он победил Виктора Немеша (Сербия) - 4:1 и выйдя в финал, завоевал лицензию.

Сегодня также на ковер должна была выйти Элис Манолова (68 кг), но она не захотела провести финальную схватку против Мими Христовой (Болгария) и стала второй в турнире.

Таким образом, олимпийские лицензии завоевали: борцы вольного стиля Мария Стадник (50 кг), Элис Манолова (68 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Шариф Шарифов (97 кг), "классики" Рафик Гусейнов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).



