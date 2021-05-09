В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку

В воскресенье в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Награды вручены победителям среди гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом и групповым командам за упражнение с пятью мячами.

Первое место в упражнении с обручем заняла Линой Ашрам (Израиль), на втором месте - Лала Крамаренко (Россия), третье место заняла Алина Гарнасько (Беларусь).

Золото в упражнении с мячом завоевала Александра Аджурджукулезе (Италия), серебряная медаль у Дарьи Трубниковой (Россия), бронзу взяла Боряна Калейн (Болгария).

Первую ступень пьедестала в групповых упражнениях с пятью мячами заняла команда Болгарии, второе место - команда Италии, на третьем месте - команда Азербайджана.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнасткам вручили с помощью дрона.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.