Кумана могут уволить из "Барселоны" даже в случае чемпионства

Главный тренер футбольной "Барселоны" Рональд Куман по окончании нынешнего сезона может быть отправлен в отставку со своего поста. В голландце засомневались некоторые директоры клуба, которых его кандидатура перестала устраивать, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В директорате каталонского клуба не считают проповедуемый Куманом стиль игры соответствующим долгосрочным целям клуба. Как сообщает ESPN, от увольнения тренера не спасет даже выигрыш чемпионата Испании.

После 35 туров Ла Лиги "Барселона" с 75 очками располагается на третьей строчке таблицы чемпионата. Аналогичное количество очков у мадридского "Реала". Лидером же турнира за три тура до его завершения является мадридский "Атлетико" (77).

Куман работает в "Барселоне" с лета 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года. Ради работы в каталонском клубе он оставил пост главного тренера сборной Нидерландов.