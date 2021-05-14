В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов сменился лидер

В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов новый лидер. В прошлом году первенство в списке было за швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Отмечается, что впервые за все время составления этого рейтинга первая строчка досталась представителю этого вида спорта, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Причиной такого феномена называется пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой многие спортсмены остались "без работы". Не проводились ни футбольные матчи, ни бойцовские турниры.

Однако в этом году ситуация изменилась. Теперь на первой строчке топа оказался ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. По оценке Forbes, состояние спортсмена -180 млн долларов. Однако наибольший доход, отмечает источник, ему принес бизнес, а не спортивная карьера. Макгрегор продал контрольный пакет акций собственного бренда виски Proper No.Twelve за 150 млн долларов. На рекламных контрактах бойцу удалось заработать еще 8 млн, а непосредственно спортивная деятельность 22 млн долларов.

Отмечается, что до этого Макгрегор лишь раз оказывался в рейтинге издания - в 2018 году, когда проиграл бой с Флойдом Мейвейзером. Тогда он находился на четвертой строчке списка с 99 млн долларов.

Уступает Макгрегору в 2021 году игрок испанской "Барселоны" Лионель Месси, чей доход за минувший год составил 130 млн долларов, большую часть этих денег принесла игра в каталонском клубе. Также еще 33 млн Месси заработал на рекламных контрактах, в том числе и с Adidas.

На третьей строчке еще один футболист - форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. За год португалец заработал 120 млн долларов, из которых 50 млн - рекламные сделки. При этом работа в "Юве" приносит футболисту ежегодно 64 млн доларов. Также у него есть собственный бизнес и пожизненный контракт с Nike.