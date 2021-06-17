Серхио Рамос покидает мадридский "Реал"

Испанский защитник Серхио Рамос покинул мадридский футбольный клуб "Реал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

17 июня состоится прощальная пресс-конференция игрока в присутствии президента клуба Флорентино Переса. Контракт 35-летнего Рамоса с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Он был капитаном "Реала" на протяжении последних лет.

В прошедшем сезоне Рамос провел в составе "Реала" 21 матч в различных турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Испанец выступает за "Реал" с 2005 года и принял участие в 469 играх. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА. С 2002 по 2005 год Рамос выступал за "Севилью".

В составе сборной Испании Рамос провел рекордные 180 матчей и забил 23 мяча. Он является чемпионом мира 2010 года, а также двукратным чемпионом Европы (2008, 2012). Футболист не попал в заявку сборной Испании на чемпионат Европы 2021 года.