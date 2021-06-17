ЕВРО-2020: Открыт счет на матче Австрия-Нидерланды

23:11

На 11 минуте Депай с пенальти пробил в нижний угол ворот - Бахман угадал, но до мяча не дотянулся! 1:0 в пользу голландцев.

23:03

На стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме начался матч сборных Нидерландов и Австрии, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Стартовые составы:

Нидерланды: Стекеленбург, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, ван Анхольт, Де Рон, Вейналдум, де Йонг, Вегорст, Депай.

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, К. Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер, Грегорич, Баумгартнер.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогают ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери - итальянец Давиде Масса.

Напомним, в группе C, помимо голландцев и австрийцев, выступают национальные команды Украины и Северной Македонии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.