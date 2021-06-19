Рамос раскрыл причины конфликта с «Реалом» на прощальной пресс-конференции

Серхио Рамос откровенно ответил на вопросы журналистов на прощальной пресс-конференции в мадридском "Реале". Капитан, покидающий клуб после 16 лет в команде, заявил, что руководство "сливочных" неожиданно отозвало предложение по контракту, объяснив это сроком давности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Реал" предлагал мне продлить договор на один год с понижением зарплаты. Изначально я не принял это предложение, но дело было не в деньгах, а в продолжительности контракта. Я хотел продлить его на два года, а мне давали один. Я хотел обеспечить спокойствие и стабильность для моей семьи.

В конце концов я согласился принять однолетний контракт от клуба, но мне внезапно сказали, что это предложение имело срок и больше оно не действует. А значит, продлевать контракт мы не будем.

Но мне никогда не говорили, что предложение ограничено по времени. Меня это удивило. Я думал, что просто идет процесс переговоров.

Тем не менее такова жизнь, некоторые вещи мы не можем изменить. Я все равно горжусь тем, что завоевал столько титулов в "Реале", и буду всегда помнить время, которое я здесь провел.

Если бы я мог вернуться в прошлое, то без всяких сомнений снова перешел бы в "Реал". Это было лучшее решение, которое я принял в своей жизни.

Жалею ли я, что не сказал "Да" вовремя? Условия, которые предлагались по ходу долгих переговоров, менялись как со стороны "Реала", так и с моей стороны - из-за карантина и других обстоятельств. Поэтому процесс переговоров был долгим", - приводит его слова Газета.Ru.