https://news.day.az/sport/1353995.html Олимпийский чемпион Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра
Олимпийский чемпион Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра
Американский легкоатлет Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Результат спортсмена составил 23,37 метра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Рэнди Барнсу (23,12 метра) и был установлен в мае 1990 года.
Краузеру 28 лет, он является победителем Олимпийских игр 2016 года, также на его счету серебряная медаль чемпионата мира - 2019. В январе он побил мировой рекорд Барнса в толкании ядра в помещении, метнув снаряд на 22,82 метра.
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