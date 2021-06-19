Теймур Раджабов обыграл Алирезу Фирузджа на "Grand Chess Tour"

Сегодня в Париже (Франция) начался второй турнир серии "Grand Chess Tour", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.

Как передает Day.Az со ссылкой azerisport.com, участники соревнования проводят партии в рапид в блиц. В первые три дня состоятся поединки в рапид. Сегодня прошли три тура.

Во втором этапе серии выступают 10 гроссмейстеров.

Партии в рапид в "Grand Chess Tour"

1-й тур. Теймур Раджабов - Левон Аронян (Армения) 0,5:0,5

2-й тур. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Теймур Раджабов 1:0

3-й тур. Теймур Раджабов - Алиреза Фирузджа (Иран) 1:0

Турнирная таблица: 1. Ян Непомнящий (Россия), 2. Левон Аронян (Армения), 3. Уэсли Со (США) - по 4 очка, 6. Теймур Раджабов (Азербайджан) - 3.

