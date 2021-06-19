ЕВРО-2020: Открыт счет на матче Испания-Польша

23:26

На 26 минуте у Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота! Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR помог разобраться в моменте! 1:0 в пользу Испании.

23:01

На стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха" в Севилье в рамках Евро-2020 стартовал матч сборных Испании и Польши, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Стартовые составы

Испания: Симон, Лапорт, Пау Торрес, Льоренте, Альба, Коке, Родри, Ольмо, Педри, Морено, Мората.

Запасные: де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Льоренте, Алькантара, Ф. Торрес, Гарсия, Гайя, Руис, Траоре, Ойарсабаль, Сарабия.

Польша: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Модер, Зелиньски, Южвяк, Пухач, Левандовски.

Запасные: Скорупски, Фабяньски, Давидович, Кендзера, Козловски, Линетты, Рыбусь, Плахета, Франковски, Ковнацки, Шверчок, Хелик.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери - француз Стефани Фраппар.