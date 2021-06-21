ЕВРО-2020: Украина встречается с Австрией

На стадионе "Националь" в Бухаресте (Румыния) в рамках заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Евро-2020 стартовал матч сборных Украины и Австрии.

Стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Арнаутович, Гриллич.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери - немец Даниэль Зиберт.

Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступают национальные команды Нидерландов и Северной Македонии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.