https://news.day.az/sport/1355196.html ЕВРО-2020: сегодня состоятся еще четыре матча - АФИША--> -->
ЕВРО-2020: сегодня состоятся еще четыре матча - АФИША
Чемпионат Европы по футболу, одним из хозяев которого является Азербайджан, продолжается.
Сегодня состоятся еще четыре игры. Сначала Словакия и Испания встретятся в группе E. В другом матче группы выйдут на поле футболисты Швеции и Польши. Третья игра дня состоится в группе F между сборными Германии и Венгрии. Во втором матче этой группе сыграют сборные Португалии и Франции.
Группа E
20:00 Словакия - Испания
Севилья, стадион "Эстадио де Ла Картуха"
20:00 Швеция - Польша
Санкт-Петербург, стадион "Газпром Арена"
Группа F
23:00 Германия - Венгрия
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
23:00 Португалия - Франция
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена".
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