ЕВРО-2020: сегодня состоятся еще четыре матча

Чемпионат Европы по футболу, одним из хозяев которого является Азербайджан, продолжается.

Сегодня состоятся еще четыре игры. Сначала Словакия и Испания встретятся в группе E. В другом матче группы выйдут на поле футболисты Швеции и Польши. Третья игра дня состоится в группе F между сборными Германии и Венгрии. Во втором матче этой группе сыграют сборные Португалии и Франции.

Группа E

20:00 Словакия - Испания

Севилья, стадион "Эстадио де Ла Картуха"

20:00 Швеция - Польша

Санкт-Петербург, стадион "Газпром Арена"

Группа F

23:00 Германия - Венгрия

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

23:00 Португалия - Франция

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена".