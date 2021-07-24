https://news.day.az/sport/1364410.html Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов (спортивная гимнастика) вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соревнования по спортивной гимнастике у мужчин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 24 июля по 3 августа. На них будут разыграны медали в индивидуальном и командном многоборье, а также в отдельных дисциплинах - в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.
Сегодня, 24 июля, проходят квалификационные соревнования, и в первой половине дня уже выступили две группы гимнастов.
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