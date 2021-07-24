Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике, на которых Азербайджан представляет Иван Тихонов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанский гимнаст уже продемонстрировал выступление в опорном прыжке, за которое получил 13.600 балла, и упражнение на параллельных брусьях - 12.766 балла.

Соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 24 июля по 3 августа.

Будут разыграны медали в индивидуальном и командном первенствах, а также в отдельных видах - в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.