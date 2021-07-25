Токио-2020: Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала

На Летних олимпийских играх Токио-2020 вступил в борьбу еще один спортсмен сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, боксер Джавид Челебиев (63 кг) провел бой 1/16 финала. На этой стадии наш чемпион мира встретился с украинцем Ярославом Харцизом. Дж.Челебиев одержал уверенную победу со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

В 1/8 финала он встретится с Ованнесом Бачковым (Армения). Поединок состоится 31 июля и начнется в 07:36 по бакинскому времени.

Отметим, до этого на ринг вышли три члена нашей сборной по боксу. Мухаммед Абдуллаев (+91 кг) преодолел барьер 1/16 финала, а Тайфур Алиев (57 кг) и Лоренцо Сотомайор (69 кг) выбыли из борьбы.