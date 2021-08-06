Зохра Агамирова представила упражнение с мячом в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, на которых Азербайджан представляет Зохра Агамирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По итогам квалификации десять гимнасток, показавших лучший результат, попадут в финал индивидуального многоборья.
Зохра Агамирова начала свое выступление в квалификации с композиции с мячом. За упражнение она получила 23.400 балла.
Агамирова впервые участвует в Олимпийских играх. Лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио Зохра Агамирова завоевала на организованном в нашей стране в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.
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