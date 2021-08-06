Зохра Агамирова представила упражнение с лентой в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

Шестого августа в рамках летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, на которых Азербайджан представляет Зохра Агамирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам квалификации 10 гимнасток, показавших лучший результат, выйдут в финал индивидуального многоборья.

Результат Зохры Агамировой за упражнение с лентой составил 19.900 балла. Ранее она продемонстрировала упражнение с мячом (23.400 балла) и обручем (23.000 балла).

На данный момент по результатам трех представленных упражнений Зохра Агамирова занимает промежуточное пятое место (66.300 балла). Далее азербайджанской грации предстоит продемонстрировать упражнение с булавами.

Агамирова впервые участвует в Олимпийских играх. Лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио она завоевала на организованном в Азербайджане в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.