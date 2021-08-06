Азербайджанская гимнастка представила упражнение с булавами на соревнованиях Олимпиады в Токио

Шестого августа в рамках летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, на которых Азербайджан представляет Зохра Агамирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам квалификации 10 гимнасток, показавших лучший результат, выйдут в финал индивидуального многоборья.

Результат Зохры Агамировой за упражнение с булавами составил 21.500 балла. Композиция с булавами стала последним упражнением, которое Агамирова представила в ходе квалификации.

Ранее она продемонстрировала упражнения с мячом (23.400 балла), обручем (23.000 балла) и лентой (19.900 балла).

На данный момент по результатам четырех представленных упражнений Зохра Агамирова занимает промежуточное пятое место (87.800 балла). Итоги квалификации станут известны после выступления всех спортсменок.

Агамирова впервые участвует в Олимпийских играх. Лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио она завоевала на организованном в Азербайджане в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.