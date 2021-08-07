https://news.day.az/sport/1368180.html Азербайджанская каратистка завоевала "серебро" Олимпиады в Токио
Азербайджанская каратистка завоевала "серебро" Олимпиады в Токио
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая, выступающая в весовой категории 61+ кг, завоевала "серебро" Летних Олимпийских игр Токио-2020.
Как передает Day.Az, в финальной встрече Зарецкая уступила египтянке Ферьял Абделазиз со счетом 0-2.
Отметим, что в 1/2 финала азербайджанская спортсменка победила китаянку Гун Ли со счетом 7-2. В рамках групповых поединков Зарецкая одержала три победы в четырех встречах.
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