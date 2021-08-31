Агенты Роналду предлагали футболиста «Барселоне»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был готов перейти из туринского "Ювентуса" в "Барселону". Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, представители футболиста предлагали каталонскому клубу услуги португальца, однако сине-гранатовые отказались от приобретения игрока.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский "Ювентус". Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.