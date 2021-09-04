ФИФА накажет Венгрию за расизм

Международная федерация футбола обещает принять адекватные меры после инцидента во время матча сборных Англии и Венгрии, состоявшегося в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по ходу встречи темнокожие английские игроки столкнулись с оскорблениями на расовой почве со стороны венгерских фанатов. В адрес футболистов раздавались обезьяньи выкрики.

Британский премьер-министр Борис Джонсон возмутился проявлением расизма на стадионе в Будапеште, назвав произошедшее недопустимым. Он призвал ФИФА к решительным действиям с тем, чтобы впредь на матчах не наблюдалось столь позорного поведения.

Ситуацию прокомментировал тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: "Я не думаю, что наши игроки могут сделать что-то бОльшее, чем они сделали за последние два или три года, пытаясь донести до людей справедливые идеи и занять правильную позицию. Защищать футболистов должны другие люди. В первую очередь, речь идет обо мне, но и власти тоже должны их защищать".

Сборная Англии в ходе отборочного матча к чемпионату мира разгромила команду Венгрии со счетом 4:0. Ранее венгерскую сборную за неподобающее поведение болельщиков наказал УЕФА - двумя матчами без зрителей и штрафом в 100 тысяч евро.