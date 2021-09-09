Самолет сборной Германии совершил аварийную посадку

Самолет сборной Германии по футболу, летевший из Исландии, был вынужден совершить аварийную посадку в шотландском Эдинбурге. Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Немецкая команда возвращалась домой после победного матча с исландцами (4:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира - 2022.

Как сообщает издание, когда самолет пролетал над Шотландией, с борта был подан сигнал 7700.

Twitter сборной Германии сообщил, что незапланированная посадка связана с мерами предосторожности. Из Эдинбурга немецкие футболисты разъедутся по своим клубам самостоятельно.

Cигнал 7700 означает, что на борту возникла аварийная ситуация.