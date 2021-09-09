https://news.day.az/sport/1378049.html Самолет сборной Германии совершил аварийную посадку
Самолет сборной Германии совершил аварийную посадку
Самолет сборной Германии по футболу, летевший из Исландии, был вынужден совершить аварийную посадку в шотландском Эдинбурге. Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Немецкая команда возвращалась домой после победного матча с исландцами (4:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира - 2022.
Как сообщает издание, когда самолет пролетал над Шотландией, с борта был подан сигнал 7700.
Twitter сборной Германии сообщил, что незапланированная посадка связана с мерами предосторожности. Из Эдинбурга немецкие футболисты разъедутся по своим клубам самостоятельно.
Cигнал 7700 означает, что на борту возникла аварийная ситуация.
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