Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал 100-ю победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при России, который проходил на автодроме в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Второе место занял гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов, третьим стал испанец Карлос Сайнс-младший на "Феррари".

Семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон одержал пятую победу на Гран-при России в пятый раз в карьере. Ранее британец выигрывал в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

Российский этап "Формулы-1" стартовал в Сочи 24 сентября.