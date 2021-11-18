В Баку определились финалисты ЧМ в прыжках на двойном мини-батуте среди женщин

В рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в прыжках на двойном мини-батуте среди женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал прошли - Мелания Родригес (Испания, 70.700 балла), Александра Бонарцева (Россия, 69.600 балла), Тристан ван Натта (США, 69.500 балла), Шелби Нобухара (США, 68.600 балла), Дана Садкова (Россия, 68.100 балла), Бетани Уильямсон (Великобритания, 68.000 балла), Инес Мартинс (Португалия, 67.900 балла), Лина Сьоеберг (Швеция, 67.900 балла).

Среди команд в прыжках на двойном мини-батуте у женщин в финал прошли представители России (206.800 балла), США (205.900 балла), Великобритании (202.300 балла), Португалии (200.700 балла) и Канады (200.500 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.