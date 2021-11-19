Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин вышел в финал чемпионата мира в Баку

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин вышел в финал 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

За программу в прыжках на акробатической дорожке Михаил Малкин получил 75.200 балла, заняв третью позицию по результатам квалификации.

В финал в прыжках на акробатической дорожке также прошли: Александр Лисицын (Россия, 75.800 балла), Вадим Афанасьев (Россия, 75.500 балла), Каден Браун (США, 74.900 балла), Уильям Коуэн (Великобритания, 72.800 балла), Кристоф Уиллертон (Великобритания, 71.800 балла), Мартин Абильдгор (Дания 71.500 балла) и Адам Маттисен (Дания, 70.800 балла).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.