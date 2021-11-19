Федерация гимнастики Азербайджана организовала чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу на высшем уровне

Федерация гимнастики Азербайджана организовала 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) на высшем уровне. Об этом сказал в пятницу Trend вице-президент Технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Мигель Висенте, передает Day.Az.

"Мы очень рады находиться здесь. Азербайджан организовал чемпионат мира на очень высоком уровне, поэтому у нас есть все возможности для развития этой гимнастической дисциплины. Для нашего спорта очень важно проводить ежегодные соревнования. Мы очень благодарны Федерации гимнастики Азербайджана за прекрасное проведение чемпионата мира. Азербайджан организовывает огромное количество соревнований по гимнастике, поэтому мы чувствуем себя здесь как дома", - сказал Мигель Висенте.

Он подчеркнул, что график соревнований чемпионата мира очень напряженный, так как включает в себя выступления гимнастов в различных программах.

В соревнованиях участвуют титулованные спортсмены - чемпионы мира и Олимпийских игр, отметил Мигель Висенте.