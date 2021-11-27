Александр Емельяненко толкнул и назвал жирным своего противника на взвешивании перед боем

Во время битвы взглядов боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко толкнул своего оппонента бразильца Марсио Сантоса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. А спустя несколько минут россиянин назвал южноамериканца жирным. "Таких кабанов еще поискать надо!", - сказал в шутку 40-летний спортсмен.

Сегодня состоялось контрольное взвешивание соперников перед их очным противостоянием в рамках турнира AMC Fight Nights 106. По результатам замеров вес российского бойца составил 115 кг, что на 9 кг больше, чем у Сантоса. Бой пройдет 27 ноября в Сыктывкаре.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова - встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

С 2014 по 2017 год в карьере бойца наступила пауза. Емельяненко был осужден на четыре с половиной года за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. Через полтора года он вышел на свободу.