Лучшие моменты заключительного дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку проходит заключительный день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Азербайджан на соревновании представляют 15 гимнастов.

Представляем читателям фото с лучшими моментами заключительного дня соревнований.