Чемпионат мира по быстрым шахматам в Казахстане отменен

Чемпионат мира по шахматному блицу и рапиду не состоится в Казахстане в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (FIDE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной отмены соревнований стали ограничительные меры в Казахстане, согласно которым все прибывающие в страну должны проходить недельный карантин. FIDE рассматривает варианты переноса соревнований.

Чемпионат мира по блицу и рапиду должен был пройти 25-31 декабря в Нур-Султане.

В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года, в рамках турнира проходят чемпионаты мира по рапиду и блицу. В рапиде и блице действующим победителем является обладатель мировой короны в классических шахматах норвежец Магнус Карлсен. Среди россиян в рапиде победителями становились Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018), в блице - Александр Грищук (2012, 2015) и Карякин (2016).