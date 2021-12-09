Завершился последний тур Лиги чемпионов: результаты второго дня - ФОТО
8 декабря состоялись заключительные матчи группового турнира Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Группа Е
Бавария (Германия) - Барселона (Испания) 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
8 декабря, 23.00, "Альянц-Арена"
Голы:
1:0 - 34 Мюллер, 2:0 - 43 Сане, 3:0 - 62 Мусиала.
Бавария - Нойер, Павар, Зюле (Ньянзу, 78), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 71), Толиссо (Рока, 60), Мусиала, Мюллер, Левандовски (Тилльман, 77), Коман (Сарр, 71), Сане.
Барселона - тер Стеген, Араухо, Пике, Лангле, Альба (Мингеса, 31), Бускетс, де Йонг (Пуч, 73), Гави (Демир, 86), Дест (Нико Гонсалес, 46), Депай, Дембеле (Коутиньо, 73).
Предупреждения:
Бускетс (3), Араухо (16), Ричардс (82).
Бенфика (Португалия) - Динамо Киев (Украина) 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
8 декабря, 23.00, "Эштадиу да Луш"
Голы:
1:0 - 16 Яремчук, 2:0 - 22 Жилберто.
Бенфика - Влаходимос, Жилберто (Лазаро, 73), Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 73), Вайгль, Пицци (Эвертон, 59), Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).
Динамо Киев - Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 79), Вербич (де Пена, 64), Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко, Гармаш (Рамирес, 79), Буяльский.
Предупреждения:
Жилберто (24), Забарный (30), Вербич (36), Цыганков (44).
Группа F
Манчестер Юнайтед (Англия) - Янг Бойз (Швейцария) 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
8 декабря, 23.00, "Олд Траффорд"
Голы:
1:0 - 9 Гринвуд, 1:1 - 42 Ридер.
Манчестер Юнайтед - Хендерсон (Хитон, 68), Уан-Биссака, Матич, Байи, Шоу (Менджи, 61), Мата (Сэвидж, 89), Лингард (Икбал, 89), ван де Бек, Диалло (Шортайр, 68), Гринвуд, Эланга.
Янг Бойз - Фэвр, Масерас, Лустенбергер, Камара (Лаупер, 77), Лефор, Нгамале, Ридер (Хефти, 62), Мартинс Перейра, Эбишер (Сьерро, 62), Сьебатшо (Канга, 62), Элиа (Майер, 87).
Предупреждение:
Шортайр (79).
Аталанта (Италия) - Вильярреал (Испания). Матч состоится 9 декабря.
Группа G
Вольфсбург (Германия) - Лилль (Франция) 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
8 декабря, 23.00, "Фольксваген-Арена"
Голы:
0:1 - 11 Йылмаз, 0:2 - 72 Дэвид, 0:3 - 77 Гомес, 1:3 - 89 Штеффен.
Вольфсбург - Кастельс, Мбабу (Баку, 63), Борнаув, Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 63), Гилавоги (Нмеча, 75), Арнольд, Герхардт (Лукебакио, 46), Вранкс, Вегорст, Вальдшмидт (Штеффен, 75).
Лилль - Грбич, Челик (Тиагу Джало, 83), Фонте, Ботман, Рейнилду, Гудмундссон (Гомес, 68), Иконе (Языджи, 84), Андре, Саншеш, Йылмаз (Онана, 75), Дэвид.
Предупреждения:
Борнаув (17), Фонте (18), Арнольд (62), Иконе (66), Руссийон (87), Штеффен (90), Рейнилду (90).
Ред Булл (Австрия) - Севилья (Испания) 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
8 декабря, 23.00, "Ред Булл Арена"
Гол:
1:0 - 50 Окафор.
Ред Булл - Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич (Капальдо, 75), Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор (Адаму, 84), Адейеми (Шешко, 66).
Севилья - Буну, Монтьель (Рекик, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Рафа Мир, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 68), Фернандо, Жордан, Гомес (Оскар Родригес, 68), Окампос, Мунир.
Предупреждения:
Аугустинссон (18), Онгене (37), Жордан (56), Ульмер (69), Окампос (81).
Удаление:
Жордан (64).
Группа H
Зенит (Россия) - Челси (Англия) 3:3 (2:1, 1:2)
Дата проведения
8 декабря, 20.45, "Газпром Арена"
Голы:
0:1 - 2 Вернер, 1:1 - 38 Клаудиньо, 2:1 - 41 Азмун, 2:2 - 62 Лукаку, 2:3 - 85 Вернер, 3:3 - 90 Оздоев.
Зенит - Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 66), Дуглас Сантос, Кузяев (Оздоев, 79), Барриос, Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Азмун (Дзюба, 79), Клаудиньо.
Челси - Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хавертц, 75), Вернер.
Предупреждения:
Хадсон-Одои (37), Ловрен (60).
Ювентус (Италия) - Мальме (Швеция) 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
8 декабря, 20.45, "Альянц Стэдиум"
Гол:
1:0 - 18 Кин.
Ювентус - Перин, де Винтер (Де Шильо, 71), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур (Миретти, 90), Артур, Дибала (Мората, 46), Бернардески (Куадрадо, 82), Кин (Да Грака, 90).
Мальме - Диавара, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Ольссон, Ракип (Пенья, 30), Бирманчевич, Кристиансен, Инносент (Налич, 89), Бергет, Чолак (Абубакари, 78).
Предупреждения:
Чолак (49), Инносент (69), Пенья (80), Рабьо (90).
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