Погиб футболист сборной Турции

Защитник "Коньяспор" и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Sozcu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27-летний игрок попал в аварию около 9 утра по турецкому времени. Чалык не справился с управлением и его машина вылетела с трассы. Спортсмен скончался от полученных травм.

Полиция начала расследование. Отмечается, что в машине футболист находился один.

Чалык перебрался в "Коньяспор" из "Галатасарая" осенью 2020 года. На его счету восемь матчей в футболке национальной команды Турции, в которых он отметился одним забитым мячом.