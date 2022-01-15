Азербайджанский шахматист стал победителем турнира в Чехии

Азербайджанский шахматист успешно выступил на турнире "Prague Open-2022" в Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, шахматист Азер Мирзоев выиграл соревнование, набрав 7,5 очков в 9 турах. Антони Козак из Польши, набравший одинаковое с ним количество очков, занял второе место. Представитель Чехии Якуб Войта занял третье место.

В турнире приняли участие 185 шахматистов, в том числе 5 гроссмейстеров.

Соревнования проводились по швейцарской системе и состояли из 9 туров.