Азербайджанский защитник перешел в греческий "Олимпиакос"

Азербайджанский футбольный клуб "Сабаил" объявил о переходе защитника Турана Манафова в греческий "Олимпиакос" (Волос).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, футболист отдан греческому клубу в аренду сроком до конца этого сезона.

