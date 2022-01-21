https://news.day.az/sport/1428905.html Азербайджанский защитник перешел в греческий "Олимпиакос"
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, футболист отдан греческому клубу в аренду сроком до конца этого сезона.
Азербайджанский защитник перешел в греческий "Олимпиакос"
Азербайджанский футбольный клуб "Сабаил" объявил о переходе защитника Турана Манафова в греческий "Олимпиакос" (Волос).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, футболист отдан греческому клубу в аренду сроком до конца этого сезона.
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