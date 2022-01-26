Чехия заявила, что бойкотирует Олимпиаду в Пекине

Политики, представляющие партии правительственной коалиции Чехии, будут бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду журналистам официальный представитель МИД республики Ленка До.

"Никто из политиков, представляющих партии правительственной коалиции [Чехии], не посетит предстоящие Олимпийские игры в Китае", - отметила она.

Между тем президент Чехии Милош Земан выступил против бойкота Олимпийских игр и злоупотребления олимпийской идеей в политических целях. Соответствующее заявление главы государства, содержавшееся в его видеообращении к направляющимся в Китай членам чешской сборной, было выложено 16 января на сайте Пражского града.

"Я принципиально против злоупотребления идеей Олимпиады в политических целях, - подчеркнул Земан. - Мы уже это испытали в прошлом - в Москве (летняя Олимпиада 1980 года) и Лос-Анджелесе (летние Олимпийские игры 1984 года). Сейчас [мы наблюдаем более] слабую форму такого злоупотребления, когда бойкот объявляется только [на уровне] политиков, а не спортсменов. Честно сказать, если некоторые политические функционеры не будут на Олимпиаде, ничего страшного не произойдет".

6 декабря Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Однако американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания, Канада, Нидерланды и Дания.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.