Испанский арбитр установит мировой рекорд

В субботу, 21 мая, арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос установит мировой рекорд. В течение двух суток испанец отработает на двух кубковых финалах в чужих для него странах - Саудовской Аравии и Греции, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

В четверг вечером 45-летний Матеу Лаос судил встречу Кубка короля между командами "Аль-Хиляль" и "Аль-Фейха" (1:1, пенальти - 1:3). Затем он перелетел в Афины, где завтра его ждет решающая игра Кубка Греции между "Панатинаикосом" и ПАОК. Отметим, что 15 мая Матеу Лаос обслуживал матч чемпионата Испании "Кадис" - "Реал" (1:1).

В бригаду рекордсмена входят ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар.