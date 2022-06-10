Аварии на трассе "Формулы-1" Баку

Во время тренировочной сессии пилотов "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года произошло несколько аварий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время свободного заезда болиды врезались в защитное ограждение, остановив гонку.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках примут участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1", стартовавший сегодня, продлится до 12 июня.