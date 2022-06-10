В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" завершилась вторая тренировочная сессия пилотов "Формулы-1".

Как сообщает Day.Az, в тройке лидеров пилоты команд "Red Bull" и "Ferrari".

Так, первым финишировал Шарль Леклер из команды "Ferrari". На втором месте Серхио Перес из команды "Red Bull", на третьем - Макс Верстаппен также из команды "Red Bull".