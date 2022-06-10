https://news.day.az/sport/1469725.html Завершилась вторая тренировочная сессия пилотов "Формулы-1"
Завершилась вторая тренировочная сессия пилотов "Формулы-1"
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" завершилась вторая тренировочная сессия пилотов "Формулы-1".
Как сообщает Day.Az, в тройке лидеров пилоты команд "Red Bull" и "Ferrari".
Так, первым финишировал Шарль Леклер из команды "Ferrari". На втором месте Серхио Перес из команды "Red Bull", на третьем - Макс Верстаппен также из команды "Red Bull".
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