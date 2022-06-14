https://news.day.az/sport/1470679.html Стал известен соперник «Карабаха» в Лиге чемпионов
Стал известен соперник «Карабаха» в Лиге чемпионов
Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, своего стартового соперника узнал и азербайджанский "Карабах". По итогам жребия, команда Гурбана Гурбанова в 1-м раунде квалификации сыграет с польским "Лехом" (Познань).
Ранее до начала жеребьевки УЕФА разделил участников на три подгруппы, где агдамский клуб был в группе 3 сеяной командой. Потенциальными соперниками "Карабаха" были также: "Зриньски" (Босния и Герцеговина), "Хибернианс" (Мальта), "Шкупи" (Северная Македония) и "Динамо" (Батуми, Грузия).
Первые матчи 1-го раунда квалификации пройдут 5-6 июля, ответные - 12-13 июля. Агдамцы сыграют сначала на выезде, а в ответной встрече дома.
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