Боксер Тайсон Фьюри о Криштиану Роналду
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Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением об игроке английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror.

"Я не говорю, что Криштиану - бесполезный актив, он очень хорош. Но порой звездный игрок затмевает молодых. У них нет шансов проявить себя, потому что на поле "великий Роналду", - сказал Фьюри.

Также Фьюри отметил, что до прихода Роналду "МЮ" завершил на втором месте в Английской премьер-лиге (АПЛ), а с Роналду - на шестом.

Роналду в минувшем сезоне АПЛ сыграл в 30 матчах, забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. "МЮ" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице с отставанием в 11 очков от лондонского "Арсенала".