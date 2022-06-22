https://news.day.az/sport/1473092.html Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"
Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"
Немецкий футбольный клуб "Бавария" объявил о подписании контракта с сенегальским форвардом Садио Мане, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Соглашение будет действовать до 2025 года, сообщается на сайте "Баварии".
Предыдущим клубом 30-летнего Мане был английский "Ливерпуль", в составе которого он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов УЕФА, ЧМ среди клубов, Суперкубок УЕФА, Кубок Английской лиги. Также он становился чемпионом Австрии, защищая цвета клуба "Ред Булл", и обладателем Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала.
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