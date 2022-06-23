Азербайджанские дзюдоисты на пороге олимпийской квалификации

С этой недели в мировом дзюдо начинается обратный отсчет до Олимпиады в Париже. Предстоящий "Большой шлем" в Улан-Баторе, стартующий 24 июня, открывает отборочный цикл, который завершится спустя два года.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по традиции мировой календарь дзюдо богат на крупные турниры. Этот год не является исключением, достаточно вспомнить выступления нашей команды, блиставшей на турнирах "Большого шлема" в Париже, Тель-Авиве, Анталье, на чемпионате Европы в Софии и других соревнованиях. За это время многие дзюдоисты подправили свой рейтинг, а Мамедали Мехтиев (90 кг) и вовсе вышел в его лидеры. Но сейчас спортсмены начинают важнейшую часть цикла, когда необходимо поработать не только на свой личный, но и олимпийский рейтинг, который появляется с началом квалификации на Игры.

В целом, схема отбора в Токио не претерпела особых изменений, хотя по сравнению с Токио состав на Париж сократился: если в Японии выступали 386 представителей "гибкого пути", а теперь допуск получат 372. Впрочем, весовые категории остаются неизменными (по семь у мужчин и женщин), и дзюдо в этом смысле на Играх отличает стабильность. Плюс вновь будет проводиться турнир смешанных команд, позволяющий некоторым атлетам биться за дополнительные медали. В ходе нехитрого подсчета получается, что в каждой категории в Париже может выступить до 26-ти спортсменов, а это значит, что для попадания на Игры-2024 необходимо пробиться в Топ-25 олимпийского рейтинга.

Учитывая двухлетний цикл отбора, особое значение будут иметь очки, заработанные атлетами в последний год квалификации. Так как со временем, рейтинговая "стоимость" результатов, показанных спортсменами в предыдущие годы, начинает падать, именно достижения на заключительном отрезке отбора в Париж станут оцениваться в сто процентов.

Возвращаясь к календарю надо отметить, что дзюдоистов ожидают восемь крупных соревнований. Если не считать Открытые Кубки Европы, то после Улан-Батора, где Азербайджан будет представлен лишь Лейлой Алиевой (48 кг), команды ждет "Большой шлем" в Будапеште (8-10 июля), Гран-при Загреба (15-17 июля) и чемпионат мира в Ташкенте (6-13 октября). Первым турниром после мундиаля будет "Большой шлем" в Абу-Даби (21-23 октября), далее ведущие сборные на своем "Большом шлеме" 4-6 ноября примет Баку, а Токио проведет аналогичный старт 3-4 декабря. Последний турнир года пройдет и Иерусалиме, где в период 19-21 ноября запланирован "Мастерс".