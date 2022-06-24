Месси празднует 35-летие сегодня

Лионель Месси празднует сегодня день рождения, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Нападающему "ПСЖ" и сборной Аргентины исполнилось 35 лет.

Месси летом прошлого года перешел в "ПСЖ", до этого он на протяжении всей своей карьеры выступал за "Барселону", к которой присоединился в 13-летнем возрасте.

Лионель - 10-кратный чемпион Испании и 7-кратный победитель Кубка страны. Четыре раза он с "Барсой" выиграл Лигу чемпионов и три раза - клубный чемпионат мира.

В прошлом году он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины, а в этом сезоне - чемпионом Франции с "ПСЖ".

Также Месси является 7-кратным обладателем "Золотого мяча" - это рекорд мирового футбола.