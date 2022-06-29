Формула 1 перейдет на синтетическое топливо

В 2019-м Формула 1 объявила о стремлении достичь углеродной нейтральности к 2030 году в рамках более широкой экологической стратегии, которой будет придерживаться чемпионат.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с тех пор прошло три года, за это время была проделана огромная работа, направленная на выполнение поставленных задач, и перед Гран-при Великобритании Ф-1 руководство чемпионата решило напомнить миру о планах дальнейшей работы в области экологии.

В течение всего сезона в паддоке и боксах будут широко представлены новые логотипы, посвященные этой программе, поскольку руководство Формулы 1 хочет, чтобы автоспортивное сообщество и мир в целом были в курсе экологических инициатив.

Как явствует из пресс-релиза Формулы 1, гибридные двигатели следующего поколения, на которые команды чемпионата перейдут в 2026 году, будут работать на полностью синтетическом топливе. Разработка такого топлива уже идет, и в будущем оно может применяться в двигателях внутреннего сгорания в мировом масштабе, что поможет всей автомобильной индустрии сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

Суть задачи, которая стоит перед разработчиками нового топлива, состоит в том, что его можно будет использовать и в существующих двигателях, для чего не потребуется никаких переделок.

Это важный момент, ведь несмотря на курс на электрификацию транспорта, в мире еще достаточно долго будут применяться привычные ДВС. Хотя во многих развитых странах в следующем десятилетии собираются запретить продажу новых автомобилей с такими двигателями, по расчетам, к 2040 году доля электромобилей на дорогах мира не превысит 30%.