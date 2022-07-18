Удачный дебют азербайджанского футболиста за швейцарский клуб

Азербайджанский форвард Ренат Дадашов дебютировал за швейцарский клуб "Грассхоппер".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, его команда обыграла в товарищеском матче немецкий клуб "Веен" (3:2).

Дадашов вышел на поле сразу после перерыва и помог своему клубу забить второй гол.

