https://news.day.az/sport/1479706.html Удачный дебют азербайджанского футболиста за швейцарский клуб
Дадашов вышел на поле сразу после перерыва и помог своему клубу забить второй гол.
Удачный дебют азербайджанского футболиста за швейцарский клуб
Азербайджанский форвард Ренат Дадашов дебютировал за швейцарский клуб "Грассхоппер".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, его команда обыграла в товарищеском матче немецкий клуб "Веен" (3:2).
Дадашов вышел на поле сразу после перерыва и помог своему клубу забить второй гол.
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